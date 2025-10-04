POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence Médiathèque Sucé-sur-Erdre

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Conférence Médiathèque Sucé-sur-Erdre samedi 4 octobre 2025.

Médiathèque 101 rue de la mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique

Début : 2025-10-04 11:00:00

fin : 2025-10-04

2025-10-04

Conférence animée par Bernard JACQUET

Pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle, mythes et réalités

Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .

Médiathèque 101 rue de la mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu

English :

Conference moderated by Bernard JACQUET

German :

Konferenz unter der Leitung von Bernard JACQUET

Italiano :

Conferenza di Bernard JACQUET

Espanol :

Conferencia de Bernard JACQUET

