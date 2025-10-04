POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Cuisine boulevard Pasteur Nort-sur-Erdre

boulevard Pasteur Lycée de l’Erdre Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-10-04 09:00:00

fin : 2025-10-04 12:00:00

2025-10-04

20 ans de jumelage avec PIEDRABUENA

Atelier de cuisine en espagnol

En partenariat avec le Comité de Jumelage de Nort sur Erdre

Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .

boulevard Pasteur Lycée de l’Erdre Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu

English :

20 years of twinning with PIEDRABUENA

German :

20 Jahre Städtepartnerschaft mit PIEDRABUENA

Italiano :

20 anni di gemellaggio con PIEDRABUENA

Espanol :

20 años de hermanamiento con PIEDRABUENA

