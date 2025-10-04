POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Cuisine boulevard Pasteur Nort-sur-Erdre
Tarif : 15 – 15 – EUR
Début : 2025-10-04 09:00:00
fin : 2025-10-04 12:00:00
2025-10-04
20 ans de jumelage avec PIEDRABUENA
Atelier de cuisine en espagnol
En partenariat avec le Comité de Jumelage de Nort sur Erdre
Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .
boulevard Pasteur Lycée de l’Erdre Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu
English :
20 years of twinning with PIEDRABUENA
German :
20 Jahre Städtepartnerschaft mit PIEDRABUENA
Italiano :
20 anni di gemellaggio con PIEDRABUENA
Espanol :
20 años de hermanamiento con PIEDRABUENA
