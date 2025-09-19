POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Exposition Médiathèque Sucé-sur-Erdre
POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Exposition Médiathèque Sucé-sur-Erdre vendredi 19 septembre 2025.
POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Exposition
Médiathèque 101 rue de la mairie Sucé-sur-Erdre Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-19
fin : 2025-10-12
Date(s) :
2025-09-19
Exposition de Compostelle Bretagne
EN CHEMIN VERS SAINT-JACQUES DE COMPOSTELLE De Bretagne en Galice
Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .
Médiathèque 101 rue de la mairie Sucé-sur-Erdre 44240 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu
English :
Compostelle Bretagne exhibition
German :
Ausstellung von Compostela Bretagne
Italiano :
Mostra Compostelle Bretagne
Espanol :
Exposición Compostelle Bretagne
L’événement POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Exposition Sucé-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt