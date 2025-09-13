POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Fresque baladeuse Les Touches

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Fresque baladeuse Les Touches samedi 13 septembre 2025.

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Fresque baladeuse

Les Touches Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-09-13

Fresque baladeuse aux Touches et ailleurs

Parcours surprise avec la participation de l’ALSH et CME Les Touches

Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .

Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu

English :

Strolling frescoes in Les Touches and elsewhere

German :

Wanderfresko in Les Touches und anderswo

Italiano :

Un affresco vagante a Les Touches e altrove

Espanol :

Un fresco errante en Les Touches y otros lugares

L’événement POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Fresque baladeuse Les Touches a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt