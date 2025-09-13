POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Fresque baladeuse Les Touches
Les Touches Loire-Atlantique
Tarif : – –
Début : 2025-09-13
fin : 2025-10-12
2025-09-13
Fresque baladeuse aux Touches et ailleurs
Parcours surprise avec la participation de l’ALSH et CME Les Touches
Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .
Les Touches 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu
English :
Strolling frescoes in Les Touches and elsewhere
German :
Wanderfresko in Les Touches und anderswo
Italiano :
Un affresco vagante a Les Touches e altrove
Espanol :
Un fresco errante en Les Touches y otros lugares
