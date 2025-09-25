POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Littérature Librairie LES ETINCELLES Nort-sur-Erdre
Librairie LES ETINCELLES 34 rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique
2025-09-25 19:00:00
Rencontre avec Nicolas Descaves, auteur du Chemin des plantes Echanges botaniques, gourmands et littéraires autour des plantes sauvages du Camino
Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .
Librairie LES ETINCELLES 34 rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu
