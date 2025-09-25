POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Littérature Librairie LES ETINCELLES Nort-sur-Erdre

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Littérature Librairie LES ETINCELLES Nort-sur-Erdre jeudi 25 septembre 2025.

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Littérature

Librairie LES ETINCELLES 34 rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-25 19:00:00

fin : 2025-09-25

Date(s) :

2025-09-25

Littérature

Rencontre avec Nicolas Descaves, auteur du Chemin des plantes Echanges botaniques, gourmands et littéraires autour des plantes sauvages du Camino

Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .

Librairie LES ETINCELLES 34 rue du Général Leclerc Nort-sur-Erdre 44390 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Littérature Nort-sur-Erdre a été mis à jour le 2025-08-27 par Pays Erdre Canal Forêt