POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Peinture Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne
POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Peinture Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne mercredi 8 octobre 2025.
POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Peinture
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-08 14:00:00
fin : 2025-10-08 17:00:00
Date(s) :
2025-10-08
Décoration de coquilles de Saint Jacques
3 ateliers de 45 minutes chacun
15-20 personnes / atelier
Public enfants
*Participation libre
Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .
Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu
English :
Scallop shell decoration
German :
Dekoration von Jakobsmuscheln
Italiano :
Decorare le conchiglie
Espanol :
Decoración de conchas de vieira
L’événement POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Peinture Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays Erdre Canal Forêt