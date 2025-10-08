POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Peinture Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Peinture Ecomusée Rural du Pays Nantais Vigneux-de-Bretagne mercredi 8 octobre 2025.

POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Peinture

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-08 14:00:00

fin : 2025-10-08 17:00:00

Date(s) :

2025-10-08

Décoration de coquilles de Saint Jacques

3 ateliers de 45 minutes chacun

15-20 personnes / atelier

Public enfants

*Participation libre

Programme complet sur https://www.centre-polyglotte.eu/ .

Ecomusée Rural du Pays Nantais 81 rue Anne de Bretagne Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@centre-polyglotte.eu

English :

Scallop shell decoration

German :

Dekoration von Jakobsmuscheln

Italiano :

Decorare le conchiglie

Espanol :

Decoración de conchas de vieira

L’événement POLY’EVENT VERS LE BOUT DU MONDE Peinture Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-08-28 par Pays Erdre Canal Forêt