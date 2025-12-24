POLYNESIE ET AUTRES THEMES, ACSAC Le Mans

POLYNESIE ET AUTRES THEMES

ACSAC 26 Avenue du Général de Gaulle Le Mans Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-06 10:00:00

fin : 2026-01-30 17:00:00

Date(s) :

2026-01-06

.

ACSAC 26 Avenue du Général de Gaulle Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 47 49 09

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement POLYNESIE ET AUTRES THEMES Le Mans a été mis à jour le 2025-12-24 par CDT72