POLYomino. Exposition des diplômé·es DNSEP 2025 de l’ésam Caen/Cherbourg ésam – école supérieure d’arts et médias Caen/Cherbourg Caen

POLYomino. Exposition des diplômé·es DNSEP 2025 de l’ésam Caen/Cherbourg ésam – école supérieure d’arts et médias Caen/Cherbourg Caen vendredi 26 septembre 2025.

POLYomino. Exposition des diplômé·es DNSEP 2025 de l’ésam Caen/Cherbourg ésam – école supérieure d’arts et médias Caen/Cherbourg Caen 26 septembre – 22 octobre Entrée libre et gratuite

Vernissage le 26 septembre à 18h à L’Artothèque de Caen puis à 19h30 à l’ésam site de Caen. Exposition du 26 septembre au 22 octobre 2025. Entrée libre et gratuite.

À chaque rentrée, l’ésam Caen/Cherbourg, en partenariat avec L’Artothèque de Caen, présente les travaux de ses diplômé·es de DNSEP (grade Master) options Art, Design Éditions et Design & Transitions, lors d’une exposition dont le commissariat est confié à une personnalité extérieure.

« POLYomino », curatée par Liza Maignan, rassemble les travaux de 37 jeunes artistes et designers diplômé·es en juin 2025 : Marine Beuve, Gaëlle Beuzit, David Boba, Camille Boulay, Lylou Briaud, Paola Chunga, Élodie Coudray, Elona d’Andréa, Angélique d’Aboville, Bastien Donat, Margaux Dubois, Diandra Dufeal, Chici Fang, Valentine Février, Coralie Freyssac, Clélia Gobbato, Antoine Graff, Andy Grandillon, Lilian Hervet, Margaux Krause, Ambroise Le Goff, Léïa Le Gouix, Tom Lescure, Lilit Letourneur, Rina Oh, Ophélie Parlant, Léonie Plançon, Elie Pleintel, Antonin Popelin, Antonin Provost, Némo Richard-Roussel, Clément Salvy, Alice Stym-Popper, Mélanie Taffin, Florie Thomas, Tom Toudic et Julie Vesval.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-26T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-10-22T18:00:00.000+02:00

1

https://www.esam-c2.fr/Polyomino

ésam – école supérieure d’arts et médias Caen/Cherbourg 17 cours Caffarelli 14000 CAEN Caen 14000 Calvados