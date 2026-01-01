Polyphonie en l’Eglise St Gildas Place Gabriel Deshayes Auray

Polyphonie en l’Eglise St Gildas

Place Gabriel Deshayes Eglise Saint-Gildas Auray Morbihan

Sous les voûtes de l’église Saint-Gildas résonneront des oeuvres classiques et modernes interprétées par L’Engoulevent sous la direction d’Adrien Bâty et les chants bretons et celtiques en langue bretonne de Choeur An Alre sous la direction d’Angéline Johnston.

En introduction, Jean-Yves Gouiffès fera sonner l’orgue de St Gildas en accompagnement de Ronan Sylvestre à la cornemuse. .

