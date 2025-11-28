POLYPHONIE POUR LES 80 ANS – POLYPHONIE POUR LES 80 ANS DU SECOURS PO – EGLISE NOTRE DAME DU MONT Marseille

POLYPHONIE POUR LES 80 ANS – POLYPHONIE POUR LES 80 ANS DU SECOURS PO Début : 2025-12-14 à 15:00. Tarif : – euros.

Une véritable Promenade musicale dans la magie de Noël des pays du monde Bernard HamesBrigitte HamesBrice MartinezLaurence DelanneJulian BrunetCamille Charles Chant, guitare, saxo, trompette, piano …Présence exceptionnelle Nicolas de MartinoPianiste Passionné par la musique Sud Américaine et cubaine d’origine (jazz latino, salsa, boléros cubains, tangos)

EGLISE NOTRE DAME DU MONT 1 RUE LODI 13006 Marseille 13