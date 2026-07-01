Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana Place de l’Église Plouaret
samedi 25 juillet 2026 · Place de l'Église · Plouaret
Informations pratiques
Plouaret
Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana
Place de l’Église Eglise Plouaret Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 21:45:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Jachet de Mantoue.
Chants sacrés de la Renaissance de Jachet De Mantoue, de son ami Adrian Willaert, de son professeur Jean Mouton et bien d’autres compositeurs de son temps, Cristobal de Morales, Tomas Luis de Vittoria. La résonance de la polyphonie sacrée a capella et du chant grégorien transporteront le public dans les sphères insondables de la beauté spirituelle.
Thierry Bréhu, ténor • Eric Raffard, ténor • Raoul Le Chenadec, contre-ténor • James Gowings, baryton • Philippe Roche, basse .
Place de l’Église Eglise Plouaret 22420 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 05 60 70
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English :
L’événement Polyphonies à la bougie Festival Voce Humana Plouaret a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose
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