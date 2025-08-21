Polyphonies Corses Rodez

Polyphonies Corses à la Chapelle Royale, le 21 août de 19h à 21h.

Riche de 12 ans d’expérience, le groupe CANTU DI LUNA s’évertue à transmettre la polyphonie corse, en respectant la tradition et l’authenticité ancestrale. très attentif aux harmonies vocales, le groupe est constitué de 3 pupitres ou l’équilibre est travaillé afin d’offrir une unité vocale et de transmettre sa passion qu’il interprète avec émotion. Riche d’un répertoire de chants sacrés et profanes, le groupe vous fera voyager partageant volontiers sa passion pour la culture polyphonique Corse.

Les chanteurs du groupe CANTU DI LUNA se sont rencontrés dans des ateliers de polyphonies traditionnelles. Le groupe continu de participer à des échanges culturels avec d’autres artistes et d’autres groupes, afin d’enrichir sa culture, son style, et son répertoire. Ils chantent merveilleusement bien leur passion pour la polyphonie Corse, et la partage en touchant le public avec émotion et sensibilité. La connexion avec le public est palpable et les émotions partagées. 12 .

