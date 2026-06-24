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Polyphonies Corses Eglise de Tizac-de-Lapouyade Tizac-de-Lapouyade

Polyphonies Corses Eglise de Tizac-de-Lapouyade Tizac-de-Lapouyade

Polyphonies Corses Eglise de Tizac-de-Lapouyade Tizac-de-Lapouyade samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Eglise de Tizac-de-Lapouyade
Adresse
59 Le Bourg Nord
Ville
33620 Tizac-de-Lapouyade
Département
Gironde
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 4 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif
5 5 Tarif réduit

Tizac-de-Lapouyade

Polyphonies Corses

Eglise de Tizac-de-Lapouyade 59 Le Bourg Nord Tizac-de-Lapouyade Gironde

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Le temps d’une soirée, l’Église de Tizac de Lapouyade accueillera les voix profondes et vibrantes de Core Corsu. Une expérience musicale rare, où les polyphonies corses racontent les montagnes, les villages, les traditions et l’âme d’un peuple.   .

Eglise de Tizac-de-Lapouyade 59 Le Bourg Nord Tizac-de-Lapouyade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine   tizac.initiatives@gmail.com

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English : Polyphonies Corses

L’événement Polyphonies Corses Tizac-de-Lapouyade a été mis à jour le 2026-06-24 par OTI du Libournais