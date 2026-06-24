Polyphonies Corses Eglise de Tizac-de-Lapouyade Tizac-de-Lapouyade
Polyphonies Corses Eglise de Tizac-de-Lapouyade Tizac-de-Lapouyade samedi 4 juillet 2026.
Tizac-de-Lapouyade
Polyphonies Corses
Eglise de Tizac-de-Lapouyade 59 Le Bourg Nord Tizac-de-Lapouyade Gironde
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Le temps d’une soirée, l’Église de Tizac de Lapouyade accueillera les voix profondes et vibrantes de Core Corsu. Une expérience musicale rare, où les polyphonies corses racontent les montagnes, les villages, les traditions et l’âme d’un peuple. .
Eglise de Tizac-de-Lapouyade 59 Le Bourg Nord Tizac-de-Lapouyade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine tizac.initiatives@gmail.com
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English : Polyphonies Corses
L’événement Polyphonies Corses Tizac-de-Lapouyade a été mis à jour le 2026-06-24 par OTI du Libournais