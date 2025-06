POLYPHONIES DE DIFFERENTES EPOQUES ET CHANTS TRADITIONNELS UKRAINIENS Clermont-l’Hérault 27 juin 2025 07:00

Hérault

POLYPHONIES DE DIFFERENTES EPOQUES ET CHANTS TRADITIONNELS UKRAINIENS 1 Rue Voltaire Clermont-l’Hérault Hérault

Tarif : 16 – 16 – 20 EUR

Début : 2025-06-27

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Le Nouveau Chœur présente un programme construit sous la direction d’Igor Mykhailevsky, chef de chœur ukrainien de renommée internationale, Maître Emérite des Arts d’Ukraine, reconnu pour son approche à la fois exigeante et profondément humaine du chant collectif.

Au programme :

Polyphonies liturgiques orthodoxes de grands compositeurs ukrainiens de différentes époques, mêlées à des chants traditionnels ukrainiens de différentes régions — un répertoire où le travail vocal précis rejoint la richesse d’une tradition vivante. .

1 Rue Voltaire

Clermont-l’Hérault 34800 Hérault Occitanie +33 6 31 37 49 52 renee.collomb@wanadoo.fr

English :

Le Nouveau Ch?ur presents a program built under the direction of Igor Mykhailevsky.

German :

Der Neue Ch?ur präsentiert ein Programm, das unter der Leitung von Igor Mykhailevsky aufgebaut wurde.

Italiano :

Le Nouveau Ch’ur presenta un programma costruito sotto la direzione di Igor Mykhailevsky.

Espanol :

Le Nouveau Ch?ur presenta un programa construido bajo la dirección de Igor Mykhailevsky.

