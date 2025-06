Polyphonies de la Renaissance – Petits Chanteurs de Lannion Eglise Sainte-Madeleine à Angers (Maine-et-Loire) Angers 12 juillet 2025

Accompagnés de violoncelles et d’orgue, 85 choristes, dont 60 jeunes, vous proposent un répertoire Renaissance, incluant le Miserere d’Allegri. Direction : François-Xavier Kernin.

A Lannion, en Bretagne, la musique et le chant résonnent depuis 1932 par la voix des Petits Chanteurs. Chaque jour, les **jeunes chanteuses et chanteurs** de la maîtrise, inscrits en cursus spécialisé “musique et chant” au collège-lycée St Joseph-Bossuet, travaillent leur voix et un répertoire varié. L’année 2024 a été consacrée à la Bretagne avec l’enregistrement d’un CD et une tournée pour chanter la “Passion Celtique”.

Cette année, la maîtrise, et le choeur d’adulte associé, séjournent une semaine en **Touraine** et font une pause à **Angers** sur le chemin du retour.

Accompagnés de violoncelles et d’orgue, ce sont en tout **85 choristes** qui vous proposent un programme de **chants sacrés et profanes de la Renaissance**, incluant le “Miserere mei, Deus” d’Allegri, sous la direction musicale de François-Xavier Kernin.

autres dates (juillet 2025) : le 5 à TOURS, église St Etienne, 17h – le 6 à CHINON, église St Etienne, 16h30 – le 9 à BLOIS, Basilique ND de la Trinité, 20h.

[https://www.petitschanteursdelannion.bzh/](https://www.petitschanteursdelannion.bzh/)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-12T16:30:00.000+02:00

Fin : 2025-07-12T18:00:00.000+02:00

Eglise Sainte-Madeleine à Angers (Maine-et-Loire) 12, rue Saumuroise 49000 ANGERS Angers 49100 Maine-et-Loire