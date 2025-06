Polyphonies de la Renaissance Petits chanteurs de Lannion Tours 5 juillet 2025 17:00

A Lannion, en Bretagne, la musique et le chant résonnent depuis 1932 par la voix des Petits Chanteurs. Chaque jour, les jeunes chanteuses et chanteurs de la maîtrise, inscrits en cursus spécialisé “musique et chant” au collège-lycée St Joseph-Bossuet, travaillent leur voix et un répertoire varié.

A Lannion, en Bretagne, la musique et le chant résonnent depuis 1932 par la voix des Petits Chanteurs. Chaque jour, les jeunes chanteuses et chanteurs de la maîtrise, inscrits en cursus spécialisé “musique et chant” au collège-lycée St Joseph-Bossuet, travaillent leur voix et un répertoire varié. L’année 2024 a été consacrée à la Bretagne avec l’enregistrement d’un CD et une tournée pour chanter la “Passion Celtique”.

Cette année, la maîtrise, et le choeur d’adulte associé, séjournent une semaine en Touraine.

Accompagnés de violoncelles et d’orgue, ce sont en tout 85 choristes qui vous proposent un programme de chants sacrés et profanes de la Renaissance, incluant le “Misere Dei, Deus” d’Allegri, sous la direction musicale de François-Xavier Kernin. .

Place Michelet

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 40 26 35 23

English :

In Lannion, Brittany, music and song have been resonating since 1932 through the voice of the Petits Chanteurs. Every day, the young singers of the choir, enrolled in a specialized music and singing course at the St Joseph-Bossuet secondary school, work on their voices and a varied repertoire.

German :

In Lannion in der Bretagne erklingen Musik und Gesang seit 1932 durch die Stimmen der Petits Chanteurs. Jeden Tag arbeiten die jungen Sängerinnen und Sänger der Meisterklasse, die am Collège-Lycée St Joseph-Bossuet den Spezialkurs « Musik und Gesang » besuchen, an ihrer Stimme und einem vielfältigen Repertoire.

Italiano :

A Lannion, in Bretagna, la musica e il canto risuonano dal 1932 attraverso la voce dei Petits Chanteurs. Ogni giorno, i giovani cantanti del coro, iscritti a un corso di musica e canto specializzato presso la scuola secondaria St Joseph-Bossuet, lavorano sulle loro voci e su un repertorio vario.

Espanol :

En Lannion, Bretaña, la música y el canto resuenan desde 1932 a través de la voz de los Petits Chanteurs. Cada día, los jóvenes cantantes del coro, inscritos en un curso especializado de música y canto en el instituto St Joseph-Bossuet, trabajan la voz y un repertorio variado.

