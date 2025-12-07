Polyphonies de Noël anglaises Concert des Arts Florissants

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 16:00:00

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Rendez-vous incontournable de Noël en musique à Fontevraud, les Arts Florissants reviennent cette année avec un programme inédit consacré aux Polyphonies de Noël anglaises.

Sous la direction de Paul Agnew, les chanteurs des Arts Florissants vous entraînent dans un voyage musical à travers l’Angleterre, aux côtés de compositeurs tels que William Byrd et bien d’autres.

Pensé pour l’église abbatiale, ce concert fait résonner les voix dans toute leur pureté et leur puissance, sans accompagnement instrumental.

Une rencontre unique entre la magie de Noël et l’émotion intemporelle des chants polyphoniques.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 7 décembre 2025 à partir de 16h. .

Place des Plantagenêts Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire billetterie@fontevraud.fr

English :

A not-to-be-missed Christmas music event at Fontevraud, Les Arts Florissants return this year with a brand-new program devoted to English Christmas polyphonies.

German :

Les Arts Florissants, die in Fontevraud zu einem festen Bestandteil der musikalischen Weihnachtszeit geworden sind, kehren in diesem Jahr mit einem neuen Programm zurück, das der englischen Weihnachtspolyphonie gewidmet ist.

Italiano :

Immancabile appuntamento con la musica natalizia a Fontevraud, Les Arts Florissants tornano quest’anno con un programma inedito dedicato alla polifonia natalizia inglese.

Espanol :

Cita ineludible de la música navideña en Fontevraud, Les Arts Florissants regresan este año con un programa inédito dedicado a la polifonía navideña inglesa.

L’événement Polyphonies de Noël anglaises Concert des Arts Florissants Fontevraud-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-04 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME