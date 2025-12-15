POLYPHONIES DE NOËL AUX BEAUX-ARTS Montpellier

POLYPHONIES DE NOËL AUX BEAUX-ARTS

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-19

2025-12-19

La chorale éphémère de Noël fait la tournée du quartier des Beaux-arts !

La chorale éphémère de Noël est constituée de choristes issus des différents chœurs de Voix à tous les étages réunis à cette occasion.

Vous pourrez l’apprécier dans différents lieux

18h rue de la cavalerie

19h Place Emile Combes

20h Place des beaux-arts

Dirigée par Lionel Licini, chef de chœur et accompagnée par Luc David, guitare.

En partenariat avec Voix à tous les étages

Célébrant la magie de cette période de fête, l’ensemble vocal chantera les plus beaux chants de Noël français mais aussi sud Américains ou créoles, où petits et grands retrouveront leur âme d’enfants.

Venez profiter d’un moment de chaleur, de partage et de polyphonie offert par l’association des commerçants des Beaux-arts.

Et n’en perdez pas une miette car ensuite la chorale rentrera en sommeil … jusqu’à Noël prochain !

Evènement gratuit .

Rue de la Cavalerie Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 7 81 16 38 50 voixatous@gmail.com

English :

The ephemeral Christmas choir tours the Beaux-arts district!

The ephemeral Christmas choir is made up of singers from the various Voix à tous les étages choirs brought together for the occasion.

