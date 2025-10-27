POLYPHONIES ET CONTES DE GÉORGIE Molezon

POLYPHONIES ET CONTES DE GÉORGIE Molezon lundi 27 octobre 2025.

POLYPHONIES ET CONTES DE GÉORGIE

Eglise de Molezon Molezon Lozère

L’ensemble vocal La Tresse vous présente des contes et polyphonies de Géorgie à l’Eglise de Molezon, lundi 27 octobre à 20h. Trois voix s’entrelassent pour célébrer l’Ertoba, l’art de Vivre Ensemble.

Eglise de Molezon Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 7 85 45 00 69

English :

The vocal ensemble La Tresse presents tales and polyphony from Georgia at the Eglise de Molezon, Monday October 27 at 8pm. Three voices interlace to celebrate Ertoba, the art of living together.

German :

Das Vokalensemble La Tresse präsentiert Ihnen am Montag, den 27. Oktober um 20 Uhr in der Kirche von Molezon Märchen und Polyphonie aus Georgien. Drei Stimmen vereinen sich, um die Ertoba, die Kunst des Zusammenlebens, zu feiern.

Italiano :

L’ensemble vocale La Tresse presenta racconti e polifonia dalla Georgia alla Chiesa di Molezon lunedì 27 ottobre alle 20:00. Tre voci si uniscono per celebrare l’Ertoba, l’arte di vivere insieme.

Espanol :

El conjunto vocal La Tresse presenta cuentos y polifonía de Georgia en la iglesia de Molezón el lunes 27 de octubre a las 20:00 horas. Tres voces se unen para celebrar Ertoba, el arte de vivir juntos.

