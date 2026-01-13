Polyphonies italiennes au profit de SOS Méditerranée Église Notre Dame d’Esperance Paris

Sanacore, signifie « Qui soigne les cœurs », en dialecte napolitain, et se produit depuis sa création en 1993 en France et à l’étranger, et propose des interprétations originales et singulières.

Concert au profit de SOS-Méditerranée, association de citoyens et citoyennes européens décidés à agir contre la tragédie des naufrages en Méditerranée à travers des sauvetages en mer avec l’Ocean Viking.

Polyphonies italiennes traditionnelles et contemporaines

par l’ensemble vocal Sanacore, Caroline Chassany, Anne Garcenot, Tania Pividori, Leïla Zlassi.

Le vendredi 13 février 2026

de 20h00 à 21h30

gratuit

Entrée libre, dans la limite des places disponibles, dès 19h30.

Tout public.

Église Notre Dame d’Esperance 47, rue de la Roquette 75011 Paris



