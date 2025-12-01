Polyphonies Italiennes Traditionnelles & Sacrées Église Saint Séverin Paris
Polyphonies Italiennes Traditionnelles & Sacrées
Concert « En Attendant Noël »
Chants Traditionnels des Différentes Régions d’Italie par les 8 Chanteuses de la Compagnie Nonna Sima
La Compagnie Nonna Sima fondée par Silvia Malagugini : Figure emblématique de la culture italienne en France, elle se produit dans des salles prestigieuses comme le Théâtre de Paris et l’Olympia et créée plusieurs de ses spectacles en Avignon. Le métissage de genres et de sons, nourrit son travail. En témoignent la dizaine de disques enregistres, dont « l’Antro Magico » qui a reçu le Grand Prix de l’Académie Charles Cros.
Concert « En Attendant Noël ». Chants Traditionnels des Différentes Régions d’Italie à découvrir.
Le samedi 13 décembre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
Don conseillé : 8 euros.
Public jeunes et adultes.
Église Saint Séverin Rue des Prêtres Saint Séverin 75005 Paris
