Polyphonies Italiennes Traditionnelles & Sacrées Église Saint Séverin Paris

Polyphonies Italiennes Traditionnelles & Sacrées

Concert « En Attendant Noël »

Chants Traditionnels des Différentes Régions d’Italie par les 8 Chanteuses de la Compagnie Nonna Sima

La Compagnie Nonna Sima fondée par Silvia Malagugini : Figure emblématique de la culture italienne en France, elle se produit dans des salles prestigieuses comme le Théâtre de Paris et l’Olympia et créée plusieurs de ses spectacles en Avignon. Le métissage de genres et de sons, nourrit son travail. En témoignent la dizaine de disques enregistres, dont « l’Antro Magico » qui a reçu le Grand Prix de l’Académie Charles Cros.

Concert « En Attendant Noël ». Chants Traditionnels des Différentes Régions d’Italie à découvrir.

Le samedi 13 décembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Don conseillé : 8 euros.

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-13T17:00:00+01:00

fin : 2025-12-13T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-12-13T16:00:00+02:00_2025-12-13T17:00:00+02:00

Église Saint Séverin Rue des Prêtres Saint Séverin 75005 Paris

https://www.eventbrite.fr/e/1973182680514?aff=oddtdtcreator