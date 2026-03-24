POLYPHONIES PYRÉNÉENNES

Saint-Germain-de-Calberte Lozère

Tarif : – – EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, assistez à un concert des polyphonies pyrénéennes par le quatuor Daunas de Còr.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine 2026, assistez à un concert des polyphonies pyrénéennes par le quatuor Daunas de Còr.

Avec Daunas de Còr, la polyphonie pyrénéenne explore et révèle ses couleurs les plus féminines. Ancrées dans la langue occitane qui sculpte leurs chants, puisant dans l’énergie souple et vive du son polyphonique, à l’instar d’autres voix féminines pyrénéennes les chanteuses de Daunas de Còr possèdent une culture vocale riche, égale à celle des grands chanteurs de Sardaigne ou des grandes chanteuses des Balkans. Le chant pour elles n’est pas seulement à recevoir en concert, il se donne généreusement dans les moments de pratique sociale, faisant sonner l’espace du rituel de la fête. Ce chant hérité des anciennes et des anciens possède un vrai savoir-faire, avec des techniques vocales savamment élaborées par les générations successives et patiemment transmis, lentement appris et incorporé.

Du chant soliste à la polyphonie à trois, quatre ou cinq voix, le répertoire voyage des polyphonies sacrées de Bigorre aux chansons de mal mariées ou de filles émancipées, avec certains arrangements légers ou humoristiques. .

Saint-Germain-de-Calberte 48370 Lozère Occitanie +33 6 60 11 80 03 chahutmusiquesencevennes@gmail.com

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English :

As part of the 2026 European Heritage Days, enjoy a concert of Pyrenean polyphony by the Daunas de Còr quartet.

L’événement POLYPHONIES PYRÉNÉENNES Saint-Germain-de-Calberte a été mis à jour le 2026-03-19 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère