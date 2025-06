Poly’Songs fête toutes les musiques Village de Bournac Saint-Affrique 22 juin 2025 07:00

Aveyron

Poly’Songs fête toutes les musiques Village de Bournac La Cave Haute Saint-Affrique Aveyron

Début : Dimanche 2025-06-22

fin : 2025-06-22

2025-06-22

Concert pour terminer l’année en beauté.

Toutes les musiques, ou presque ! Chanson française d’hier ou d’aujourd’hui, pop anglo-saxonne ou folk californien, chant de révolte malgache ou sud-américain, bossa brésilienne ou variété italienne, faites votre choix Poly’Songs n’a jamais autant mérité son nom.

Il est fortement recommandé de réserver (places limitées) .

Village de Bournac La Cave Haute

Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 82 83 48 92

English :

Concert to end the year in style.

German :

Konzert zum Abschluss des Jahres.

Italiano :

Concerto per chiudere l’anno in bellezza.

Espanol :

Concierto para terminar el año por todo lo alto.

