Polytope – Couvent Levat Marseille 3e Arrondissement, 11 juillet 2025 16:00

Bouches-du-Rhône

Polytope Vendredi 11 juillet 2025 à 16h.

Horaires annoncés prochainement. Couvent Levat 52 rue Levat Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : 2025-07-11 16:00:00

Début : 2025-07-11 16:00:00

fin : 2025-07-11

Date(s) :

2025-07-11

Les Belges mettent le son au Couvent!

Le collectif bruxellois Polytope s’exporte en dehors du royaume pour vous proposer une soirée de contes et de bruits actuels. Ils invitent pour l’occasion l’artiste belge Daisy Ray pour un live onirique et participatif, entre club et storytelling. Elle sera accompagnée du duo Malta Corrosiva (Lazy Log + SATA) qui agitent Marseille avec leurs sets à 4 mains chuchotants et virevoltants. Les bardes du collectif Polytope s’occuperont d’ouvrir et de clôturer ce Sabbat sous les meilleurs auspices.







Déroulé



– Polytope djs

– Malta Corrosiva (dj set)

– Daisy Ray (live)

– Polytope djs .

Couvent Levat 52 rue Levat

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

The Belgians turn up the heat at the Couvent!

German :

Die Belgier legen im Kloster den Ton an!

Italiano :

I belgi si scaldano al Couvent!

Espanol :

¡Los belgas suben la temperatura en el Couvent!

