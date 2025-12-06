POM POM POMMES – A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE Paris

POM POM POMMES Début : 2025-12-06 à 17:00. Tarif : – euros.

Une aventure, au fil des saisons, en chansons et en comptines, à la découverte des amis qui peuplent le jardin !Miam ! Les pommes du pommier ! Pirouette et Cacahuète vont se régaler !Mais ce n’est pas la saison ! Il faut attendre l’automne… C’est le début d’une traversée des saisons pour nos joyeux lurons.Un voyage en musique où l’on apprend qu’il y a un temps pour tout, et que chaque instant se savoure.Catégorie : Spectacle pour les tout petitsDurée : 35 minAge : de 1 à 5 ans

A LA FOLIE THEATRE – PETITE FOLIE 6, RUE DE LA FOLIE-MÉRICOURT 75011 Paris 75