Pom Pom Pommes – spectacle pour les tout-petits A La Folie Théâtre Paris

Miam ! Les pommes

du pommier ! Pirouette et Cacahuète vont se régaler !

Mais ce n’est pas

la saison ! Il faut attendre l’automne…

C’est le début

d’une traversée des saisons pour nos joyeux lurons.

Un voyage en

musique où l’on apprend qu’il y a un temps pour tout, et que chaque instant se

savoure.

Une aventure, au fil des saisons, en chansons et en comptines, à la découverte des amis qui peuplent le jardin !

Le vendredi 02 janvier 2026

de 17h00 à 17h35

Le vendredi 26 décembre 2025

de 17h00 à 17h35

Du samedi 06 décembre 2025 au dimanche 08 mars 2026 :

samedi, dimanche

de 17h00 à 17h35

payant

Tarifs :

Adulte : 14€

Enfant : 10€

Public tout-petits et enfants. A partir de 1 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-06T18:00:00+01:00

fin : 2026-03-08T18:35:00+01:00

Date(s) : 2025-12-06T17:00:00+02:00_2025-12-06T17:35:00+02:00;2025-12-07T17:00:00+02:00_2025-12-07T17:35:00+02:00;2025-12-13T17:00:00+02:00_2025-12-13T17:35:00+02:00;2025-12-14T17:00:00+02:00_2025-12-14T17:35:00+02:00;2025-12-20T17:00:00+02:00_2025-12-20T17:35:00+02:00;2025-12-21T17:00:00+02:00_2025-12-21T17:35:00+02:00;2025-12-26T17:00:00+02:00_2025-12-26T17:35:00+02:00;2025-12-27T17:00:00+02:00_2025-12-27T17:35:00+02:00;2025-12-28T17:00:00+02:00_2025-12-28T17:35:00+02:00;2026-01-02T17:00:00+02:00_2026-01-02T17:35:00+02:00;2026-01-03T17:00:00+02:00_2026-01-03T17:35:00+02:00;2026-01-04T17:00:00+02:00_2026-01-04T17:35:00+02:00;2026-01-10T17:00:00+02:00_2026-01-10T17:35:00+02:00;2026-01-11T17:00:00+02:00_2026-01-11T17:35:00+02:00;2026-01-17T17:00:00+02:00_2026-01-17T17:35:00+02:00;2026-01-18T17:00:00+02:00_2026-01-18T17:35:00+02:00;2026-01-24T17:00:00+02:00_2026-01-24T17:35:00+02:00;2026-01-25T17:00:00+02:00_2026-01-25T17:35:00+02:00;2026-01-31T17:00:00+02:00_2026-01-31T17:35:00+02:00;2026-02-01T17:00:00+02:00_2026-02-01T17:35:00+02:00;2026-02-07T17:00:00+02:00_2026-02-07T17:35:00+02:00;2026-02-08T17:00:00+02:00_2026-02-08T17:35:00+02:00;2026-02-14T17:00:00+02:00_2026-02-14T17:35:00+02:00;2026-02-15T17:00:00+02:00_2026-02-15T17:35:00+02:00;2026-02-21T17:00:00+02:00_2026-02-21T17:35:00+02:00;2026-02-22T17:00:00+02:00_2026-02-22T17:35:00+02:00;2026-02-28T17:00:00+02:00_2026-02-28T17:35:00+02:00;2026-03-01T17:00:00+02:00_2026-03-01T17:35:00+02:00;2026-03-07T17:00:00+02:00_2026-03-07T17:35:00+02:00;2026-03-08T17:00:00+02:00_2026-03-08T17:35:00+02:00

A La Folie Théâtre 6 rue de la folie méricourt 75011 Paris

https://folietheatre.com/?page=Spectacle&spectacle=478 +33143551480 contact@folietheatre.com https://www.facebook.com/alafolie.theatre/ https://www.facebook.com/alafolie.theatre/