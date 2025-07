Pomayrols en fête ! Pomayrols

Début : Samedi 2025-08-09

fin : 2025-08-10

2025-08-09

Un programme 100% Pomayrols pour la traditionnelle fête du village ! Pomayrols est un très beau village dominé par son château féodal, avec un superbe panorama sur les Gorges du Lot.

Samedi 9 août

à partir de 19h :

buvette

Burgers/Saucisses grillées Frites

à partir de 20h30 :

Groupe musique « Les Des Accordes » (gratuit)

Dimanche 10 août :

à partir de 8h déjeuner aux tripous

11h messe suivie du vin d’honneur

16h30 les cantaïres de l’Aubrac (chants traditionnels)

à partir de 18h30 apéritif autour du bassin

à partir de 20h30 repas sous châpiteau

après 22h (gratuit) retraite aux flambeaux, feu d’artifice, bal animé par Olivier Teyssèdre

Inscriptions obligatoire repas du dimanche avant le 6 août au 06 48 65 87 69 / 06 73 25 52 59 .

Pomayrols 12130 Aveyron Occitanie

English :

A 100% Pomayrols program for the traditional village festival! Pomayrols is a very beautiful village dominated by its feudal castle, with a superb panorama on the Gorges du Lot.

German :

Ein 100%iges Pomayrols-Programm für das traditionelle Dorffest! Pomayrols ist ein wunderschönes Dorf, das von seinem feudalen Schloss dominiert wird und einen herrlichen Panoramablick auf die Schluchten des Lot bietet.

Italiano :

Un programma 100% Pomayrols per la tradizionale festa del villaggio! Pomayrols è un bellissimo villaggio dominato dal suo castello feudale, con un superbo panorama sulle Gole del Lot.

Espanol :

¡Un programa 100% Pomayrols para la tradicional fiesta del pueblo! Pomayrols es un bonito pueblo dominado por su castillo feudal, con una magnífica panorámica de las gargantas del Lot.

