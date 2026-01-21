Pomme d’Api : l’Opérette en 1 Acte d’Offenbach Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS

Offenbach est le roi de l’opérette et de l’opéra bouffe. Il a écrit pas moins de 100 opérettes, Pomme d’Api est la numéro 77 !

Opéra de poche à trois personnages. Une histoire d’amour empêchée par un oncle autoritaire, un neveu malheureux, et l’arrivée d’une servante maligne qui va renverser la situation ! C’est drôle, croustillant et truculent !

Deux représentations le 12 février :

Première à 18h00

Deuxième à 19h00

Distribution :

Amilcar Rabastens : Elie Wanty

Catherine « Pomme d’Api » : Joséphine Graffin et Laurynn Favières

Gustave le neveu : Antoine-Marie Béthenod et Brice Bonin

En salle Collet / Entrée libre selon les places disponibles.

Les élèves de la classe d’Art lyrique du Conservatoire Jean-Philippe Rameau vous proposent une soirée inédite.

Le jeudi 12 février 2026

de 19h00 à 20h00

Le jeudi 12 février 2026

de 18h00 à 19h00

gratuit

Entrée libre selon les places disponibles

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-02-12T20:00:00+01:00

fin : 2026-02-12T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-02-12T18:00:00+02:00_2026-02-12T19:00:00+02:00;2026-02-12T19:00:00+02:00_2026-02-12T20:00:00+02:00

Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS

https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/p/Conservatoire-Jean-Philippe-Rameau-Paris-6%C3%A8me-61550538275890/?locale=fr_FR



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau et trouvez le meilleur itinéraire

