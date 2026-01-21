Pomme d’Api : l’Opérette en 1 Acte d’Offenbach Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS
Pomme d’Api : l’Opérette en 1 Acte d’Offenbach Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau PARIS jeudi 12 février 2026.
Offenbach est le roi de l’opérette et de l’opéra bouffe. Il a écrit pas moins de 100 opérettes, Pomme d’Api est la numéro 77 !
Opéra de poche à trois personnages. Une histoire d’amour empêchée par un oncle autoritaire, un neveu malheureux, et l’arrivée d’une servante maligne qui va renverser la situation ! C’est drôle, croustillant et truculent !
Deux représentations le 12 février :
- Première à 18h00
- Deuxième à 19h00
Distribution :
Amilcar Rabastens : Elie Wanty
Catherine « Pomme d’Api » : Joséphine Graffin et Laurynn Favières
Gustave le neveu : Antoine-Marie Béthenod et Brice Bonin
En salle Collet / Entrée libre selon les places disponibles.
Les élèves de la classe d’Art lyrique du Conservatoire Jean-Philippe Rameau vous proposent une soirée inédite.
gratuit
Entrée libre selon les places disponibles
Public enfants, jeunes et adultes.
Conservatoire Municipal Jean-Philippe Rameau 3 Ter rue Mabillon 75006 PARIS
