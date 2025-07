Pomme d’Api Théâtre de l’Odéon Marseille 1er Arrondissement

Pomme d’Api

Vendredi 26 septembre 2025 à partir de 19h. Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 11 – 11 – 11 EUR

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

OFFENBACH

Livret de Ludovic HALÉVY et William BUSNACH



Jolie fantaisie musicale, Pomme d’Api est ce mélange si particulier de joie et d’exubérance qui font le charme d’Offenbach.



OPÉRETTE EN 1 ACTE



Direction musicale Jean-Christophe KECK

Catherine Julia KNECHT

Gustave Xavier MAUCONDUIT

Rabastens Philippe-Nicolas MARTIN

Orchestre de l’Opéra de Marseille .

Théâtre de l’Odéon 162 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A pretty musical fantasy, Pomme d’Api is that special blend of joy and exuberance that makes Offenbach so charming.

German :

Pomme d’Api, eine hübsche musikalische Fantasie, ist die ganz besondere Mischung aus Freude und Überschwang, die Offenbachs Charme ausmacht.

Italiano :

Una graziosa fantasia musicale, Pomme d’Api è quella speciale miscela di gioia ed esuberanza che rende Offenbach così affascinante.

Espanol :

Una bonita fantasía musical, Pomme d’Api es esa mezcla especial de alegría y exuberancia que hace a Offenbach tan encantador.

