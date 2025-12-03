Pomme-frite Escapade, Espace Le Goffic Pacé
Pomme-frite Escapade, Espace Le Goffic Pacé Mercredi 3 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine
6€
Dans le cadre d’Un hiver à Pacé
_**Théâtre Jeune public – dès 5 ans**_
Il y a Pomme-frite le chien, les poules Grisette, Blanchette, Roussette ou encore Jason le hamster. Tous ont en commun d’avoir traversé, plus ou moins furtivement, la vie de 3 ami·es qui partagent sur scène leurs souvenirs d’enfance. Comment leur dire adieu ? La puissance de l’enfance, c’est l’imagination au pouvoir.
Avec beaucoup d’humour et de poésie, des cérémonies s’organisent, des processions et des rituels dans lesquels on chante, on danse, on ramasse des petits cailloux ou des fleurs pour accompagner le grand départ.
Les 3 ami·es nous plongent dans un univers onirique où les costumes et accessoires, fabriqués à partir de matériaux d’emballages et d’éléments naturels, transforment la scène en un espace vivant et coloré. La perte de la boule de poils, de plumes ou d’écailles, se transforme en aventure. Une traversée pleine de tendresse qui invite à voir à hauteur d’enfant la question du deuil.
Avec
PASCAL CERVO
JOCELYNE DESVERCHÈRE
SARAH LE PICARD en alternance avec CAMILLE RUTHERFORD
Texte, mise en scène et vidéo
VALÉRIE MRÉJEN
Image
ZARA POPOVICI
Son
SEAN DWYER
Montage
LOU DAHLAB
Montage son
ANNA BUY
Costumes
ISABELLE BEAUDOUIN
CLÉMENTINE MONSAINGEON
VALÉRIE MRÉJEN
MYRIAM RAULT
Création sonore
ANNA BUY
Lumières et régie générale
MATHIEU HAMEAU
Décor
LAURENT BODIN
Régie son
SIMON MULLER
**Production : Théâtre National de Bretagne, Centre Dramatique National (Rennes).**
**Coproduction : Initiatives d’artistes – La Villette ; Centre Dramatique National Orléans / Centre-Val-de-Loire.**
**Tournée TNB Mobile réalisée avec le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine et de la DRAC Bretagne.**
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-03T15:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-03T16:30:00.000+01:00
https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-MJC_DE_PACE-31039-0.wb?REFID=wK80AAAAAADEAQ
Escapade, Espace Le Goffic Avenue Charles le Goffic, Pacé, France Pacé 35740 Ille-et-Vilaine