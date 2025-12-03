Pomme-frite Escapade, Espace Le Goffic Pacé Mercredi 3 décembre, 15h00 Ille-et-Vilaine

6€

Dans le cadre d’Un hiver à Pacé

_**Théâtre Jeune public – dès 5 ans**_

Il y a Pomme-frite le chien, les poules Grisette, Blanchette, Roussette ou encore Jason le hamster. Tous ont en commun d’avoir traversé, plus ou moins furtivement, la vie de 3 ami·es qui partagent sur scène leurs souvenirs d’enfance. Comment leur dire adieu ? La puissance de l’enfance, c’est l’imagination au pouvoir.

Avec beaucoup d’humour et de poésie, des cérémonies s’organisent, des processions et des rituels dans lesquels on chante, on danse, on ramasse des petits cailloux ou des fleurs pour accompagner le grand départ.

Les 3 ami·es nous plongent dans un univers onirique où les costumes et accessoires, fabriqués à partir de matériaux d’emballages et d’éléments naturels, transforment la scène en un espace vivant et coloré. La perte de la boule de poils, de plumes ou d’écailles, se transforme en aventure. Une traversée pleine de tendresse qui invite à voir à hauteur d’enfant la question du deuil.

Avec

PASCAL CERVO

JOCELYNE DESVERCHÈRE

SARAH LE PICARD en alternance avec CAMILLE RUTHERFORD

Texte, mise en scène et vidéo

VALÉRIE MRÉJEN

Image

ZARA POPOVICI

Son

SEAN DWYER

Montage

LOU DAHLAB

Montage son

ANNA BUY

Costumes

ISABELLE BEAUDOUIN

CLÉMENTINE MONSAINGEON

VALÉRIE MRÉJEN

MYRIAM RAULT

Création sonore

ANNA BUY

Lumières et régie générale

MATHIEU HAMEAU

Décor

LAURENT BODIN

Régie son

SIMON MULLER

**Production : Théâtre National de Bretagne, Centre Dramatique National (Rennes).**

**Coproduction : Initiatives d’artistes – La Villette ; Centre Dramatique National Orléans / Centre-Val-de-Loire.**

**Tournée TNB Mobile réalisée avec le soutien du Département d’Ille-et-Vilaine et de la DRAC Bretagne.**

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T15:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T16:30:00.000+01:00

1

https://www.vostickets.fr/Billet/FR/representation-MJC_DE_PACE-31039-0.wb?REFID=wK80AAAAAADEAQ

Escapade, Espace Le Goffic Avenue Charles le Goffic, Pacé, France Pacé 35740 Ille-et-Vilaine