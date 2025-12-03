POMME-FRITE MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé
POMME-FRITE MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé mercredi 3 décembre 2025.
POMME-FRITE MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Mercredi 3 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine
6€
Théâtre Jeune Public, Valérie Mréjen
Il y a Pomme-frite le chien, les poules Grisette, Blanchette, Roussette ou encore Jason le hamster. Tous ont en commun d’avoir traversé, plus ou moins furtivement, la vie de 3 ami·es qui partagent sur scène leurs souvenirs d’enfance. Comment leur dire adieu ? La puissance de l’enfance, c’est l’imagination au pouvoir.
Avec beaucoup d’humour et de poésie, des cérémonies s’organisent, des processions et des rituels dans lesquels on chante, on danse, on ramasse des petits cailloux ou des fleurs pour accompagner le grand départ.
Les 3 ami·es nous plongent dans un univers onirique où les costumes et accessoires, fabriqués à partir de matériaux d’emballages et d’éléments naturels, transforment la scène en un espace vivant et coloré. La perte de la boule de poils, de plumes ou d’écailles, se transforme en aventure. Une traversée pleine de tendresse qui invite à voir à hauteur d’enfant la question du deuil.
Partenariat avec la Ville de Pacé
Distribution :
Production : Théâtre National de Bretagne, Centre Dramatique National (Rennes)
Avec : Pascal Cervo, Jocelyne Desverchère et Sarah Le Picard
Texte, mise en scène et vidéo : Valérie Mréjen
Image : Zara Popovici
Son : Sean Dwyer
Montage : Lou Dahlab
Montage son : Anna buy
Costumes : Myriam Rault, Valérie Mréjen, Isabelle Baudouin
Création sonore : Anna Buy
Lumière et régie générale : Mathieu Hameau
Décor : Laurent Bodin
Régie son : Simon Muller
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-03T14:30:00.000+01:00
Fin : 2025-12-03T15:30:00.000+01:00
1
https://mjcpace.com/agenda/pomme-frite/
MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine