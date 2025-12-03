POMME-FRITE MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé

POMME-FRITE MJC Pacé – Espace Le Goffic Pacé Mercredi 3 décembre, 14h30 Ille-et-Vilaine

6€

Théâtre Jeune Public, Valérie Mréjen

Il y a Pomme-frite le chien, les poules Grisette, Blanchette, Roussette ou encore Jason le hamster. Tous ont en commun d’avoir traversé, plus ou moins furtivement, la vie de 3 ami·es qui partagent sur scène leurs souvenirs d’enfance. Comment leur dire adieu ? La puissance de l’enfance, c’est l’imagination au pouvoir.

Avec beaucoup d’humour et de poésie, des cérémonies s’organisent, des processions et des rituels dans lesquels on chante, on danse, on ramasse des petits cailloux ou des fleurs pour accompagner le grand départ.

Les 3 ami·es nous plongent dans un univers onirique où les costumes et accessoires, fabriqués à partir de matériaux d’emballages et d’éléments naturels, transforment la scène en un espace vivant et coloré. La perte de la boule de poils, de plumes ou d’écailles, se transforme en aventure. Une traversée pleine de tendresse qui invite à voir à hauteur d’enfant la question du deuil.

Partenariat avec la Ville de Pacé

Distribution :

Production : Théâtre National de Bretagne, Centre Dramatique National (Rennes)

Avec : Pascal Cervo, Jocelyne Desverchère et Sarah Le Picard

Texte, mise en scène et vidéo : Valérie Mréjen

Image : Zara Popovici

Son : Sean Dwyer

Montage : Lou Dahlab

Montage son : Anna buy

Costumes : Myriam Rault, Valérie Mréjen, Isabelle Baudouin

Création sonore : Anna Buy

Lumière et régie générale : Mathieu Hameau

Décor : Laurent Bodin

Régie son : Simon Muller

Début : 2025-12-03T14:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T15:30:00.000+01:00

MJC Pacé – Espace Le Goffic 6 avenue Charles Le Goffic, 35740 Le Pont de Pacé Pacé 35740 Ille-et-Vilaine