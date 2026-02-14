Pomme pomme pomme, Bibliothèque Ceccano, Avignon

Pomme pomme pomme Samedi 21 février, 10h30 Bibliothèque Ceccano Vaucluse

Entrée gratuite sur inscription

Pomme, Pomme, Pomme est une adaptation du livre de Corinne Dreyfuss du même titre publié aux éditions Thierry Magnier (Prix Sorcière 2016).

Pommier. Pomme. Poum ! Tombée… Croc ! Croquée…

Ne reste alors que la graine qui, une fois arrosée, donnera à son tour un pommier… et tout pourra recommencer.

Ce spectacle fondé sur le plaisir d’écouter une histoire, évoque l’imaginaire et la pluri-sensorialité essentielle pour les tout-petits.

Les musiques classiques et traditionnelles viennent ponctuer cette partition jouée par Luciana Jatuff comédienne-violoniste, et illustrent avec gourmandise l’histoire de cette pomme qui n’est autre que l’histoire du cycle de la vie. Ce spectacle est proposé par la compagnie Abracadabra Musiques spécialisée dans les spectacles jeune public et travaillant en collaboration avec Corinne Dreyfuss, l’autrice du livre.

De 6 mois à 5 ans.

Bibliothèque Ceccano 2bis rue Laboureur 84000 Avignon Avignon 84000 Quartier Centre Ville Vaucluse Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 90 85 15 59

Mardi, jeudi et vendredi de 11h à 19h

Mercredi et samedi de 10h à 18h ORIZO : T1, arrêt Gare Centre • Ligne 4, 5, 6, 9, 11, C2, arrêt Gare Centre Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo ») • Ligne 4, 6, 9, 10, 11, 25, 26, arrêt Poste • Cityzen République, Baladines (à proximité devant la boutique Orizo, arrêt « Agence Orizo »)

Spectacle tout-petits Les p’tites zoreilles