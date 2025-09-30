Pommes ! Brumath

Découvrez différentes variétés de pommes présentées par les arboriculteurs du verger école de Brumath. Posez vos questions sur la taille des arbres, le greffage et les différents traitements biologiques pour endiguer les maladies.

9 rue Jacques Kablé Brumath 67170 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 52 52 87 mediatheque.brumath@agglo-haguenau.fr

English :

Discover different varieties of apples presented by arboriculturists from the Brumath orchard school. Ask questions about tree pruning, grafting and biological treatments to control disease.

German :

Entdecken Sie verschiedene Apfelsorten, die von den Obstbauern des Schulobstgartens in Brumath vorgestellt werden. Stellen Sie Ihre Fragen zum Beschneiden der Bäume, zum Pfropfen und zu den verschiedenen biologischen Behandlungen zur Eindämmung von Krankheiten.

Italiano :

Scoprite le diverse varietà di mele presentate dagli arboricoltori della scuola di frutticoltura di Brumath. Fate le vostre domande sulla potatura degli alberi, sugli innesti e sui vari trattamenti biologici disponibili per controllare le malattie.

Espanol :

Descubra distintas variedades de manzanas presentadas por arboricultores de la escuela de fruticultura de Brumath. Haga sus preguntas sobre la poda de los árboles, los injertos y los distintos tratamientos biológicos disponibles para controlar las enfermedades.

