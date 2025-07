Pommes et cidres écomusée de la Bintinais Rennes

Pommes et cidres écomusée de la Bintinais Rennes Dimanche 2 novembre, 14h00 Ille-et-Vilaine

Plongez dans les secrets de la pomme et de la fabrication du cidre ! Démonstration de pressurage des fruits, stand des producteurs et productrices de la Route du cidre, ateliers culinaires et animati…

Comme chaque année, l’écomusée vous invite à une démonstration des étapes clef de fabrication du cidre : broyage et pressurage des pommes. Pour les plus téméraires, une dégustation du “pur-jus” sera proposée… Une cuvée au goût unique, à partir de pommes de nos vergers !

Les productrices et producteurs de “La Vilaine, Route des cidres” seront là pour vendre leurs cuvées et échanger autour de leur démarche paysanne.

**Au programme :**

– Stands de vente des productrices et producteurs de la Route des cidres

– Démonstration du pressurage des pommes

– Valentine Bossu, cuisinière et conseillère en équilibre nutritionnel pour Terralim, proposera un atelier culinaire : cuite, crue, râpée, en compote ou en jus, la pomme dans tous ses états fera le bonheur des papilles.

– L’association Tous au verger : une bande de bénévoles qui aime le patrimoine végétal mais déteste le gaspillage expliquera sa démarche. Démonstration d’aiguisage d’outil de jardin, taille, greffage et multiplication d’arbres fruitiers au programme.

– La médiatrice de la Bintinais animera un atelier-dégustation “La pomme : du verger à l’assiette”.

**En pratique :**

Dim. 2 novembre, 14h-18h

Gratuit

Début : 2025-11-02T14:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-02T18:00:00.000+01:00

1

0299513815 ecomusee.rennes@rennesmetropole.fr https://www.ecomusee-rennes-metropole.fr

écomusée de la Bintinais Route de Châtillon-sur-Seiche, 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine