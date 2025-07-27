Pompeii, cité immortelle La Sucrière Lyon 2e Arrondissement

Rhône

Pompeii, cité immortelle La Sucrière 49 50 quai Rambaud Lyon 2e Arrondissement Rhône

L’exposition Pompeii. Cité immortelle vous invite à voyager dans le temps et de découvrir la vie à Pompeii avant le funeste jour de l’éruption du Vésuve…

English : Pompeii. Immortal City

The exhibition Pompeii. Immortal City invites you to travel back in time and discover life in Pompeii before the fateful day of Vesuvius’ eruption…

German :

Die Ausstellung Pompeii. Unsterbliche Stadt » lädt Sie zu einer Zeitreise in die Vergangenheit ein und zeigt Ihnen, wie das Leben in Pompeii vor dem Ausbruch des Vesuvs aussah

Italiano :

La mostra Pompei. Città immortale invita a viaggiare nel tempo e a scoprire com’era la vita a Pompei prima del fatidico giorno dell’eruzione del Vesuvio

Espanol :

La exposición Pompeya. Ciudad inmortal le invita a viajar en el tiempo y descubrir cómo era la vida en Pompeya antes del fatídico día de la erupción del Vesubio?

