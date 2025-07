Pompeii, par Dans tes rêves ! ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes

Pompeii, par Dans tes rêves ! ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes vendredi 12 décembre 2025.

Pompeii, par Dans tes rêves ! ADEC / Maison du Théâtre amateur Rennes Vendredi 12 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Le soleil se lève une dernière fois sur Pompéi. Dans la taverne très animée d’Asellina se jouent des intrigues farfelues, dévoilant une société romaine pleine de travers…

Le théâtre de l’ADEC – 45 rue Papu à Rennes – accueille la troupe Dans tes rêves pour « Pompeii », une satire sociale et politique d’Émilie Usaï.

Le soleil se lève une dernière fois sur Pompéi. Dans la taverne très animée d’Asellina se jouent des intrigues farfelues, dévoilant une société romaine pleine de travers : une tenancière rusée, un politicien aux slogans insolites, un gladiateur qui se fait passer pour un tailleur, une déesse exubérante qui mime l’apocalypse…

* Tarifs : 7 €. 5 €

* Durée : 1h30

Réservez vos places en ligne (adec-theatre-amateur.fr) ou par téléphone (02 99 33 20 01) ou par mail ([contact@adec-theatre-amateur.fr](mailto:contact@adec-theatre-amateur.fr)).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-12T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-12T22:00:00.000+01:00

1

contact@adec-theatre-amateur.fr 02 99 33 20 01 https://www.helloasso.com/associations/adec-maison-du-theatre-amateur/evenements/pompeii-ven-12-dec-a-20h30

ADEC / Maison du Théâtre amateur 45 Rue Papu, Rennes, France Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine