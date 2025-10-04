Pompes Funèbres Bemot comédie Châlette-sur-Loing
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing Loiret
Tarif : – –
Début : 2025-10-04 20:30:00
fin : 2025-10-04
2025-10-04
« Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie ! ». C’est la devise choisie par l’entreprise de pompes funèbres BEMOT, l’excellence funéraire depuis 4 générations, que la Cie Cavalcade met en scène dans cette comédie mordante au rythme effréné qui tourne la mort en dérision. Un tourbillon de loufoquerie à mourir de rire ! .
5 Rue de la Forêt Châlette-sur-Loing 45120 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 93 17 96
