Pompes funèbres Bémot Compagnie Cavalcade Chartres

Une belle mort vaut mieux qu’une mauvaise vie . À travers cette comédie mordante au rythme effréné, 4 comédiens hauts en couleur nous plongent dans les coulisses des métiers du funéraire et nous confrontent avec humour et dérision à notre propre rapport à la mort !

C’est dans une petite commune rurale française que les pompes funèbres Bémot officient depuis 1902. Madame Christine Bémot, quatrième génération, forte de cette lignée d’excellence funéraire, tente corps et âme de maintenir à flot l’entreprise familiale avec l’aide de son fidèle salarié Jean Creulice. Mais l’arrivée d’une stagiaire et les funérailles inattendues de la star de la chanson française vont profondément bouleverser le quotidien mortuaire de l’entreprise. 19 .

A good death is better than a bad life . In this fast-paced, biting comedy, 4 colorful comedians take us behind the scenes of the funeral industry, confronting us with humor and derision about our own relationship with death!

