POMPIERS : d’autrefois et d’aujourd’hui Musée des sapeurs-pompiers de Fontainebleau – Centre de secours Fontainebleau samedi 20 septembre 2025.

POMPIERS : d’autrefois et d’aujourd’hui 20 et 21 septembre Musée des sapeurs-pompiers de Fontainebleau – Centre de secours Seine-et-Marne

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Venez découvrir l’univers des sapeurs-pompiers !

Pendant deux jours inoubliables, plongez dans le monde fascinant des sapeurs-pompiers à travers des expositions et démonstrations immersives.

Au programme :

• Musée des sapeurs-pompiers : Explorez 540 m² d’exposition consacrés à l’histoire et aux équipements des pompiers. Un véritable voyage au cœur de leur quotidien.

• Visite du centre d’incendie et de secours : Découvrez les coulisses de ces interventions héroïques, avec la possibilité d’assister à des démonstrations en direct.

• Démonstrations d’interventions :

o Exercice de secours routier (tous les jours à 11h)

o Présentation de véhicules spécialisés pour la lutte contre les feux d’espaces naturels, le secours animalier, les opérations en milieu périlleux (travail sur corde), et le sauvetage-déblaiement.

• Parcours pompier : Testez vos capacités dans un espace enfumé artificiellement, équipé d’un appareil respiratoire, et vivez l’expérience d’un entraînement réel.

Et bien plus encore pour petits et grands !

Un événement à ne pas manquer pour les passionnés, curieux ou familles en quête de sensations !

Musée des sapeurs-pompiers de Fontainebleau – Centre de secours 2 place Orloff 77300 Fontainebleau Fontainebleau 77300 Seine-et-Marne Île-de-France Créé dans les années 1960 par une poignée de passionnés, notre espace d'exposition retrace plus de deux siècles d'histoire des sapeurs-pompiers, de 1785 à aujourd'hui. Vous y découvrirez des équipements authentiques — tenues, casques, outils — ainsi qu'une impressionnante collection d'engins d'incendie, allant de la pompe à bras aux véhicules du XXᵉ siècle. Installé au sous-sol de l'actuel centre de secours, ce lieu unique plonge les visiteurs dans l'univers fascinant et parfois méconnu des soldats du feu, pour une immersion garantie au cœur de leur histoire et de leurs missions.

Visite libre

service com SDIS77