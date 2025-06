Pompom Ours / Séance unique – Les Cinémas Actes Sud Arles 21 juin 2025 14:30

Bouches-du-Rhône

Pompom Ours / Séance unique Samedi 21 juin 2025 le samedi de 14h30 à 15h30. Les Cinémas Actes Sud 23 Place Nina Berberova Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : Samedi 2025-06-21 14:30:00

fin : 2025-06-21 15:30:00

2025-06-21

Séance organisée en partenariat avec les éditions helium autour de la venue de Benjamin Chaud, auteur des livres Pompon Ours

Une nouvelle journée se lève sur la forêt et Pompon s’interroge… Que va-t-il bien pouvoir faire aujourd’hui ? Écrire un poème, fabriquer une constellation, partir à la recherche d’un petit frère ou bien sur les traces du mystérieux Zarbidule…? La truffe au vent et la tête pleine d’idées, Pompon est prêt à vivre des aventures pleines de joie et de poésie avec tous ses amis !



Un film de Matthieu Gaillard .

English :

Session organized in partnership with Éditions Helium around the arrival of Benjamin Chaud, author of the Pompon Ours books

German :

In Zusammenarbeit mit Éditions Helium organisierte Sitzung anlässlich der Ankunft von Benjamin Chaud, Autor der Pompon Ours-Bücher

Italiano :

Sessione organizzata in collaborazione con Éditions Helium in occasione dell’arrivo di Benjamin Chaud, autore dei libri Pompon Ours

Espanol :

Sesión organizada en colaboración con Éditions Helium en torno a la llegada de Benjamin Chaud, autor de los libros Pompon Ours

