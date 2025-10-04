Pompon Bibliothèque De Créances Créances

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T10:55

Fin : 2025-10-04T10:30 – 2025-10-04T10:55

Dans le cadre du festival Histoire(s) d’en découdre organisé par la bibliothèque départementale de la Manche.

Valérie Danet : Contes et signes

Conteuse professionnelle, Valérie Danet propose des créations originales où conte, langue des signes, clown et musique cohabitent. Ses histoires, ce sont celles des personnages croisés aux quatre coins des livres pour enfants, au coin des rues, ou au coin de sa tête. Ses spectacles tissent des liens, lient et relient, bâtissent des ponts entre les êtres. Son univers empreint d’onirisme est tendre et poétique. Il laisse l’imaginaire envahir les lieux où elle se produit.

Pompon

Dans le jardin de Mimi Chou, un petit oiseau bleu est sorti de son œuf. Pompon, c’est son nom, et Mimi Chou veille sur lui tendrement. Ce matin-là, la plus belle plume de l’oiseau est emportée par le vent. Pompon est inconsolable. Mais Mimi Chou a plus d’un tour dans son chapeau de magicienne pour lui faire traverser ce chagrin.

Durée : 25 min

Âge : 6 mois à 3 ans

Bibliothèque De Créances 105 Rue des écoles 50710 Créances Créances 50710 Manche Normandie 0233078264 https://creances.bibli.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 02 33 07 82 64 »}]

Delphine Vaute