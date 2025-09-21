Pompon Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Pompon Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes samedi 20 décembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-20 10:30 –

Gratuit : oui Jeune Public – Age maximum : 3

Contes et bébé signes par Valérie DanetDans le jardin de Mimi Chou, Pompon, un petit oiseau bleu sort de son œuf. Un matin, la plus belle plume de l’oiseau est emportée par le vent. Pompon est inconsolable. Mais Mimi Chou a plus d’un tour dans son chapeau de magicienne…

Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 53 47 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/bibliotheque-erdre-batignolles/