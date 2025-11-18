Pompon Bibliothèque Erdre-Batignolles Nantes

Pompon Samedi 20 décembre, 10h30 Bibliothèque Erdre-Batignolles Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-20T10:30:00 – 2025-12-20T11:30:00

Fin : 2025-12-20T10:30:00 – 2025-12-20T11:30:00

Contes et bébé signes par Valérie Danet

Dans le jardin de Mimi Chou, Pompon, un petit oiseau bleu sort de son œuf. Un matin, la plus belle plume de l’oiseau est emportée par le vent. Pompon est inconsolable. Mais Mimi Chou a plus d’un tour dans son chapeau de magicienne…

Bibliothèque Erdre-Batignolles 109 avenue de la Gare de Saint-Joseph Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire

