Le Temple-de-Bretagne

Pompon

6 Rue Georges Bonnet Le Temple-de-Bretagne Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 10:45:00

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Un petit oiseau bleu est sorti de son oeuf, Pompon, c’est son nom. Mimi Chou veille sur lui tendrement.

Ce matin-là, la plus belle plume de l’oiseau est emportée par le vent. Pompon est inconsolable.

Mais Mimi Chou a plus d’un tour dans son chapeau de magicienne pour lui faire traverser ce chagrin d’une manière des plus inattendues.

Pour les moins de 3 ans, sur inscription. .

6 Rue Georges Bonnet Le Temple-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 05 46 70 mediatheque.letempledebretagne@estuaire-sillon.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Pompon Le Temple-de-Bretagne a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon-Savenay