Pompon – Médiathèque Ormédo – Orvault Orvault, 7 juin 2025 10:00, Orvault.

Date et horaire de début et de fin : 2025-06-07 10:00 – 10:30

Gratuit : oui Jeune Public, En famille – Age maximum : 3

Conte bébé signé avec Valérie DanetDans le jardin de Mimi Chou, un petit oiseau bleu, Pompon, est sorti de son œuf. Mimi Chou veille sur lui tendrement. Ce matin-là, la plus belle plume de l’oiseau est emportée par le vent. Pompon est inconsolable. Mais Mimi Chou a plus d’un tour dans son chapeau de magicienne pour lui faire traverser ce chagrin…Samedi 7 juin – 10h et 11h – Ormédo – de 6 mois à 3 ans – durée 25 min – sur réservation

Médiathèque Ormédo – Orvault Bourg/Secteur rural Orvault 44700

02 51 78 98 60 http://www.bibliotheques-orvault.fr/ reseaubibliotheques@mairie-orvault.fr 0251789860