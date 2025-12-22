Pompon Théâtre du Cyclope Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-04 11:00 – 11:30

Gratuit : non 9€ Tarif unique pour les spectacles jeune public : 9€ Jeune Public, En famille

Dans le jardin de Mimi Chou, un petit oiseau bleu est sorti de son oeuf. Pompon, c’est son nom, et Mimi Chou veille sur lui tendrement. Ce matin-là, la plus belle plume de l’oiseau est emportée par le vent. Pompon est inconsolable. Mais Mimi Chou a plus d’un tour dans son chapeau de magicienne pour lui faire traverser ce chagrin d’une manière des plus inattendues. Une histoire ronde, douce et joyeuse… comme un pompon. Les bobos, petits et grands, font partie du quotidien des tout petits. Le chagrin qu’ils font vivre sur le moment peut être éprouvant. Pourtant, quoi de plus exaltant et rassurant pour un petit que de les partager et de voir ceux des autres? C’est en observant cela que Valérie a eu envie d’écrire une histoire sur ce qui peut se cacher derrière un bobo : parfois, c’est une véritable aventure ! À partir de 6 mois | Durée : 25min Auteur.ice : Valérie DanetCompagnie : Le cochon voyageurMise en scène : Valérie DanetComédienn.es : Valérie Danet

Théâtre du Cyclope Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000

02 51 86 45 07 https://www.theatreducyclope.com https://www.theatreducyclope.com/?rwstep=product&re-product-id=314989



Afficher la carte du lieu Théâtre du Cyclope et trouvez le meilleur itinéraire

