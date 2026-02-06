Pompons tout doux La Cabane Villeneuve-sur-Lot
Pompons tout doux La Cabane Villeneuve-sur-Lot lundi 16 février 2026.
Pompons tout doux
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne
Venez pomponner votre petit coin de jardin au hasard de l’imagination, quand la laine se fait choux ou hérissons au coeur de l’hiver..
Prêt de matériel possible.
6 ans et plus, durée 2h.
La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67
English : Pompons tout doux
Come and decorate your own little corner of the garden, when wool becomes cabbage or hedgehogs in the heart of winter…
Materials available on loan.
ages 6 and up, duration: 2 hrs.
L’événement Pompons tout doux Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2026-02-02 par OT Villeneuve Vallée du Lot