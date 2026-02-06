Pompons tout doux La Cabane Villeneuve-sur-Lot

Pompons tout doux

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-16

fin : 2026-02-16

Date(s) :

2026-02-16

Venez pomponner votre petit coin de jardin au hasard de l’imagination, quand la laine se fait choux ou hérissons au coeur de l’hiver..

Prêt de matériel possible.

6 ans et plus, durée 2h.

La Cabane 52 Rue des Girondins Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 88 73 67

English : Pompons tout doux

Come and decorate your own little corner of the garden, when wool becomes cabbage or hedgehogs in the heart of winter…

Materials available on loan.

ages 6 and up, duration: 2 hrs.

