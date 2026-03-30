Poney de Pâques rue du poney Voulême

Poney de Pâques Poney Clubs des Retrouvailles Voulême 2026-04-07

Poney de Pâques rue du poney Voulême mardi 7 avril 2026.

Poney de Pâques

rue du poney Poney Clubs des Retrouvailles Voulême Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-07
fin : 2026-04-07

Date(s) :
2026-04-07 2026-04-09 2026-04-14 2026-04-16

Les poney remplacent les cloches et ont déposé des chocolats au poney club sauras-tu les retrouver ?
Tarifs
– 21€ non adhérents
– 16€ adhérents   .

rue du poney Poney Clubs des Retrouvailles Voulême 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 92 51 81  monitriceelizabeth@hotmail.com

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English : Poney de Pâques

L’événement Poney de Pâques Voulême a été mis à jour le 2026-03-27 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou

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