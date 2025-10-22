Poney découverte SALECHAN Saléchan

Poney découverte SALECHAN Saléchan mercredi 22 octobre 2025.

Poney découverte

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-22 10:00:00

fin : 2025-10-22 12:00:00

Date(s) :

2025-10-22

Animation de 2 h, ouverte aux enfants de 4 à 10 ans, au cours de laquelle on apprend à aborder un poney, en prendre soin (pansage), faire des exercices ludiques sur le poney (voltige).

Sur réservation au 06 83 85 68 85

Tarif 15 € personne

Animation à faire en famille, ouvert aux enfants à partir de 64ans

Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.

Une aire de pique-nique est à votre disposition.

Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée).

Nouveauté au parc venez découvrir notre boutique de producteurs locaux. .

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85

English :

A 2-hour activity open to children aged 4 to 10, during which you’ll learn: how to approach a pony, take care of it (grooming), do fun exercises on the pony (acrobatics).

By reservation on 06 83 85 68 85

Price 15 ? person

Family activity, open to children aged 64 and over

German :

Zweistündige Animation für Kinder von 4 bis 10 Jahren, in deren Verlauf man lernt: ein Pony anzusprechen, es zu pflegen (putzen), spielerische Übungen auf dem Pony zu machen (Voltigieren).

Auf Reservierung unter 06 83 85 68 85

Preis 15 ? Person

Animation für die ganze Familie, offen für Kinder ab 64 Jahren

Italiano :

Un’attività di 2 ore aperta ai bambini dai 4 ai 10 anni, durante la quale si impara ad avvicinarsi a un pony, a prendersene cura (grooming) e a eseguire divertenti esercizi sul pony (acrobazie).

Prenotazione obbligatoria al numero 06 83 85 68 85

Prezzo 15 € persona

Attività per famiglie, aperta ai bambini a partire dai 64 anni

Espanol :

Una actividad de 2 horas abierta a niños de 4 a 10 años, durante la cual aprenderán a acercarse a un poni, a cuidarlo (aseo) y a realizar divertidos ejercicios sobre el poni (acrobacias).

Es necesario reservar en el 06 83 85 68 85

Precio 15€ persona

Actividad familiar, abierta a niños a partir de 64 años

L’événement Poney découverte Saléchan a été mis à jour le 2025-10-07 par OT de Neste-Barousse|CDT65