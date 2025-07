Poney en musique Montrabot

Poney en musique Montrabot mercredi 27 août 2025.

Poney en musique

Montrabot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-27

fin : 2025-08-27

Date(s) :

2025-08-27

Cet été, les poneys dansent au Tipi Ranch !

Des séances d’équitation en musique pour débuter en douceur, reprendre confiance ou progresser en s’amusant !

Ici, les enfants apprennent à :

– développer leur équilibre et leur coordination,

– apprivoiser leurs émotions à leur rythme,

– comprendre les poneys,

– communiquer avec les poneys sans brutalité.

Tous les poneys sont hébergés et éduqués avec soin, dans le respect de leur bien-être physique et émotionnel.

Une approche différente, pour celles et ceux qui cherchent autre chose qu’un tour de poney classique.

Dès 6 ans les mercredis et vendredis à 11h.

Réservation obligatoire 06.18.00.75.15.

Cet été, les poneys dansent au Tipi Ranch !

Des séances d’équitation en musique pour débuter en douceur, reprendre confiance ou progresser en s’amusant !

Ici, les enfants apprennent à :

– développer leur équilibre et leur coordination,

– apprivoiser leurs émotions à leur rythme,

– comprendre les poneys,

– communiquer avec les poneys sans brutalité.

Tous les poneys sont hébergés et éduqués avec soin, dans le respect de leur bien-être physique et émotionnel.

Une approche différente, pour celles et ceux qui cherchent autre chose qu’un tour de poney classique.

Dès 6 ans les mercredis et vendredis à 11h.

Réservation obligatoire 06.18.00.75.15. .

Montrabot 50810 Manche Normandie +33 6 18 00 75 15

English : Poney en musique

This summer, the ponies are dancing at Tipi Ranch!

Musical horse-riding sessions for a gentle start, to boost your confidence or improve your skills while having fun!

Here, children learn to :

– develop balance and coordination,

– tame their emotions at their own pace,

– understand ponies,

– communicate with ponies without brutality.

All the ponies are housed and trained with care, respecting their physical and emotional well-being.

A different approach, for those looking for something other than a classic pony ride.

From age 6? Wednesdays and Fridays at 11am.

Booking essential: 06.18.00.75.15.

German :

Diesen Sommer tanzen die Ponys auf der Tipi Ranch!

Reitstunden mit Musik, um sanft anzufangen, Vertrauen aufzubauen oder Fortschritte zu machen und dabei Spaß zu haben!

Hier lernen die Kinder, wie man :

– ihr Gleichgewicht und ihre Koordination zu entwickeln,

– ihre Emotionen in ihrem eigenen Rhythmus zu zähmen,

– die Ponys zu verstehen,

– mit den Ponys ohne Brutalität zu kommunizieren.

Alle Ponys werden sorgfältig untergebracht und erzogen, wobei ihr körperliches und emotionales Wohlbefinden respektiert wird.

Ein anderer Ansatz für alle, die etwas anderes als klassisches Ponyreiten suchen.

Ab 6 Jahren ? mittwochs und freitags um 11 Uhr.

Reservierung erforderlich: 06.18.00.75.15.

Italiano :

Quest’estate i pony ballano al Tipi Ranch!

Le sessioni di equitazione a ritmo di musica sono il modo perfetto per iniziare dolcemente, recuperare la fiducia in se stessi o fare progressi divertendosi!

Qui i bambini imparano a :

– sviluppare l’equilibrio e la coordinazione,

– domare le emozioni al proprio ritmo,

– capire i pony

– comunicare con i pony in modo non violento.

Tutti i pony sono curati e addestrati nel rispetto del loro benessere fisico ed emotivo.

Un approccio diverso, per chi cerca qualcosa di diverso dal classico giro sui pony.

A partire dai 6 anni? Mercoledì e venerdì alle 11.00.

Prenotazione obbligatoria: 06.18.00.75.15.

Espanol :

Este verano, ¡los ponis bailan en el Rancho Tipi!

Las sesiones de equitación al ritmo de la música son la manera perfecta de empezar con buen pie, recuperar la confianza o progresar mientras te diviertes

Aquí, los niños aprenden a :

– desarrollar su equilibrio y coordinación,

– dominar sus emociones a su ritmo,

– entender a los ponis,

– comunicarse con los ponis de forma no violenta.

Todos los ponis son cuidados y entrenados con respeto por su bienestar físico y emocional.

Un enfoque diferente, para aquellos que buscan algo distinto a un paseo en poni clásico.

A partir de 6 años… miércoles y viernes a las 11h.

Imprescindible reservar: 06.18.00.75.15.

L’événement Poney en musique Montrabot a été mis à jour le 2025-07-26 par Attitude Manche